Ragusa, inaugurata la nuova sede della Croce Rossa Italiana: un traguardo atteso da anni

Grande partecipazione e forti emozioni all’inaugurazione della nuova sede del Comitato della Croce Rossa Italiana di Ragusa, avvenuta questa mattina alla presenza delle istituzioni civili, militari, religiose e della cittadinanza. Il taglio del nastro al civico 246 di via Carducci segna una tappa storica per il volontariato ibleo.

Un momento profondamente sentito, quello che si è svolto oggi a Ragusa, dove è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede della Croce Rossa Italiana, destinata al Comitato territoriale. Un traguardo atteso da anni, che finalmente si concretizza grazie alla collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, proprietario dell’immobile, che ha concesso lo stabile in comodato d’uso gratuito, dando nuova linfa all’azione di uno dei più importanti enti del volontariato internazionale.

Alla cerimonia, che ha richiamato un pubblico numeroso e visibilmente partecipe, hanno preso parte le autorità civili, tra cui la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, e il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, insieme a vari componenti della Giunta comunale. Presenti anche le autorità militari, con i rappresentanti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco, nonché i Corpi Ausiliari delle Forze Armate e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, simbolo storico di dedizione e servizio in ambito sanitario e umanitario.

A sottolineare il valore simbolico e spirituale dell’evento, la nuova sede è stata benedetta dal Vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa, che ha invocato la protezione divina su tutti i volontari e su coloro che, ogni giorno, varcheranno quelle porte per aiutare il prossimo. Il presule ha evidenziato nel suo messaggio “la bellezza del servizio gratuito e silenzioso, che si fa testimonianza concreta di amore per l’altro”, esprimendo vicinanza e sostegno alla missione della Croce Rossa.

Il momento clou della cerimonia è stato il taglio del nastro, affidato alla presidente Maria Rita Schembari e al presidente del Comitato CRI di Ragusa, Francesco Fronte, visibilmente emozionato. «Questa nuova sede non è solo un luogo fisico, ma il simbolo della nostra identità e della nostra storia – ha affermato Fronte nel suo intervento –. È la casa dei volontari, di chi sceglie ogni giorno di donare tempo, energie e competenze al servizio degli altri. Qui costruiremo nuovi percorsi, rafforzeremo il nostro impegno e accoglieremo chiunque abbia bisogno di supporto, ascolto, assistenza.»

Fronte ha poi voluto ricordare le radici profonde della Croce Rossa nel territorio ragusano: «Già alla fine dell’Ottocento esisteva una sede della Croce Rossa a Ragusa Ibla. Il nostro legame con questa terra è antico, e oggi, grazie a questa nuova sede, siamo pronti a proiettarci nel futuro con rinnovata energia.»

Ha infine rivolto un sentito ringraziamento ai volontari, alle istituzioni e a tutta la comunità ragusana, ribadendo i Sette Principi Fondamentali su cui si fonda l’azione della Croce Rossa nel mondo:

· Umanità,

· Imparzialità,

· Neutralità,

· Indipendenza,

· Volontarietà,

· Unità

- Universalità.