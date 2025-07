Sabrina Pulvirenti è la nuova commissaria dell'Asp di Trapani

E' Sabrina Pulvirenti la nuova commissaria straordinaria dell'Asp di Trapani. La nomina decisa dal presidente Schifani segue le dimissioni di Ferdinando Croce, rimasto coinvolto dallo scandalo per i ritardi nella consegna dei referti istologici.

Nelle more l'Asp è stata guidata dal direttore amministrativo Danilo Palazzolo.

Pulvirenti, romana, ha un lungo curriculum nella sanità. Direttrice generale dell'Asm di Matera e commissario dell'Ieccs oncologico in Basilicata, ha ricoperto ruoli di vertice in molti enti sanitari, tra i quali il Policlinico Umberto I di Roma e l'Ipa del Comune di Roma, dove ha diretto il Centro di medicina preventiva.