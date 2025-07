Ispica, droga in auto e a casa: giovane coppia arrestata dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica, in collaborazione con il personale della Stazione di Ispica, hanno arrestato due conviventi di Ispica e sequestrando un ingente quantitativo di stupefacenti. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati alla circolazione stradale e al monitoraggio di soggetti di interesse operativo nella giurisdizione modicana.

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi, quando i militari hanno fermato per un controllo due conviventi di Ispica, di rientro da una giornata trascorsa sul litorale pozzallese. L’atteggiamento insofferente della coppia alla vista dei Carabinieri ha subito destato sospetti, portando alla decisione di procedere con una perquisizione personale, veicolare e domiciliare.

L’intuizione dei militari si è rivelata fondata. All’interno dell’autovettura, sotto un asciugamano sul tappetino del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un plico postale che emanava un forte odore di stupefacente. Il pacco, avvolto in due felpe, conteneva due confezioni distinte: una sottovuoto con ben 100 grammi di marijuana e un’altra con diverse tipologie di droga: 52 grammi di MDMA, 6 grammi di metanfetamina e 100 grammi di hashish.

Considerata l’eccessiva disponibilità di stupefacente, la perquisizione è stata estesa all’abitazione dei due conviventi. Anche in questo caso, la ricerca ha dato esito positivo: sono state trovate ulteriori dosi di hashish, occultate in un incavo del vano contatore, e di cocaina, nascoste all’interno di un caricatore per telefono. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato anche due bilancini digitali di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi.

I due conviventi, un uomo di 29 anni e una donna di 26 anni, entrambi residenti a Ispica, sono stati tratti in arresto con l’accusa di violazione della normativa sugli stupefacenti.

Il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, mentre la ragazza è stata posta agli arresti domiciliari.