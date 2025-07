Rosolini, sopralluogo del sindaco a Eremo di Croce Santa

Questa mattina il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere in corso per i lavori di mitigazione rischio idrogeologico Parco Archeologico e religioso Eremo di Croce Santa. Spadola è stato accompagnato dal responsabile dei Lavori pubblici, Salvatore Speranza, dall'architetto Franco Liistro e dai responsabili dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto.

Abbiamo verificato lo stato di avanzamento dei lavori - dice il primo cittadino - e constatato come i lavori stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma.

L’obiettivo è quello di restituire il prima possibile ai piena fruibilità questo importante sito".