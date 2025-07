Il Palermo in ritiro a Chatillon in Val d'Aosta: programmate cinque amichevoli

Il Palermo football club - che milita nel campionato di serie B - effettuerà il ritiro estivo in Valle d'Aosta dal 13 luglio al primo agosto.

I rosanero si alleneranno nello stadio "E. Brunod" di Châtillon e soggiorneranno al Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. "I dirigenti del Palermo hanno dimostrato un grande interesse per il ritiro in Valle d'Aosta - commenta l'assessore regionale allo sport e turismo, Giulio Grosjacques - e c'è da parte loro la volontà di valutare una continuità negli anni a venire".

Guidata da Filippo Inzaghi, la squadra siciliana disputerà cinque gare amichevoli a Châtillonil 17 luglio alle 17.30 contro un rappresentativa locale, il 20 luglio alle 17.30 contro l'Fc Paradiso (terza divisione svizzera), il 24 luglio alle 18 contro la Nuova Sondrio Calcio (serie D), il 27 luglio alle 17.30 contro il Bra (serie C) e il 30 luglio alle 17.30 contro l'Annecy (seconda divisione francese).