Agricoltore morto d'infarto a Lentini, forse stroncato dal forte caldo

Tragedia nelle campagne del Siracusano, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo in contrada Serravalle, nel territorio di Lentini. A causare il decesso sarebbe stato un malore improvviso, probabilmente dovuto al caldo torrido di questi giorni.

La vittima è Francesco Di Stefano, 58 anni, originario di Palagonia, pensionato e agricoltore. L'uomo si era recato ieri nel suo podere per alcune attività, ma non ha mai fatto ritorno a casa. Secondo una prima ricostruzione, Di Stefano si sarebbe accasciato al suolo, stroncato da un infarto mentre lavorava sotto il sole cocente.

A lanciare l'allarme, stamattina, sono stati alcuni agricoltori della zona che, notando il corpo a terra, hanno immediatamente avvisato i carabinieri della stazione di Lentini. Sul posto sono intervenuti anche il medico legale e il personale sanitario. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato eseguito un esame cadaverico esterno. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Lentini, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.