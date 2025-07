Comiso, non aveva messo in conto il GPS nell'auto rubata: arrestato rumeno

La Polizia di Comiso ha arrestato in flagranza di reato un cittadino rumeno di 25 anni con l’accusa di furto aggravato in abitazione e ricettazione. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza degli agenti e all’utilizzo della tecnologia GPS. L’operazione è scattata dopo la denuncia presentata da un cittadino che aveva subito il furto della propria Fiat 500 durante la notte. Fortunatamente, il veicolo era dotato di un sistema GPS, che ha permesso agli investigatori di localizzarlo rapidamente.

Gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato hanno immediatamente predisposto un intervento nel luogo indicato dal sistema di localizzazione. Giunti sul posto, hanno colto il giovane in flagranza di reato. Il 25enne si era introdotto all’interno di un’abitazione dopo aver forzato l’accesso al garage e, al momento dell’arrivo della Polizia, era intento a rimuovere le targhe della Fiat 500 rubata per sostituirle con quelle di un’altra autovettura, anch’essa risultata rubata. Il giovane è stato tratto in arresto e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’intervento testimonia l’efficacia delle indagini e l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta alla criminalità.