Ispica, incontro sulla proposta di legge per introdurre Educazione alimentare nelle scuole

L’8 luglio alle ore 18,30 l’Hotel Principe di Belmonte, in Contrada Crocefia a Ispica, ospiterà un evento dal titolo “L’importante è la salute. Insegniamola”. L’evento, organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Longaevitas” e dalla organizzazione di volontariato “Per Vivere Insieme”, intende far conoscere e promuovere la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole, enti di istruzione e formazione di Forze Armate, Forze di Polizia e di pubblico soccorso". Gli organizzatori, attraverso una serie di eventi e una capillare informazione sul territorio, si propongono di raggiungere le 50 mila firme necessarie per poter presentare la proposta di legge in Parlamento.

La proposta di legge si prefigge di introdurre, in tutte le scuole, università e accademie militari, l’insegnamento obbligatorio di Educazione alimentare, degli stili di vita sani e Sostenibilità ambientale. Obiettivo: formare cittadini consapevoli che mettano al centro la persona, il cibo, l’ambiente e la qualità della vita, onde prevenire disturbi alimentari, obesità e malattie croniche; promuovere pratiche sostenibili e rispetto per la biodiversità; stimolare l’attività fisica, il benessere mentale e relazionale, la responsabilità verso sé e gli altri.

Introdurrà i lavori Cinzia Belluardo, componente della segreteria di presidenza Longaevitas. Salvo Latino, presidente di Longaevitas, illustrerà nella sua relazione introduttiva la proposta di legge d’iniziativa popolare. Seguiranno gli interventi del dietologo Giorgio Calabrese, direttore del Consiglio scientifico Longaevitas; Maurizio Franzò, vicedirettore del Consiglio scientifico; Francesco Fratantonio, partner del progetto G.O. BHEST; e di Corrado Monaca, delegato del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.