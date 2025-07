La Volley Modica aggiunge un tassello allo staff tecnico di coach Enzo Distefano confermando come preparatore atletico dei “Galletti” Corrado Randazzo. Subentrato a campionato in corso nella passata stagione, Corrado Randazzo si è fatto apprezzare in tutto l'ambiente guadagnandosi sul campo la riconferma, permettendo così al sodalizio modicano di sposare la linea della continuità anche per quanto riguarda lo staff tecnico.