Marijuana e 3 bossoli sequestrati a Siracusa

Anche a seguito di segnalazioni dei cittadini tramite L’App della Polizia di Stato YouPol, la Questura di Siracusa ha predisposto un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei comportamenti illegali, al contrasto del degrado urbano e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’isola di Ortigia. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato Ortigia, coadiuvati dalle unità cinofile di Catania, nell’ambito di un articolato servizio, hanno eseguito mirati controlli ed alcune perquisizioni, rinvenendo e sequestrando, in una grondaia sulla pubblica via, una dose di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3 bossoli del calibro 7,65. Tali servizi, che rivestono un precipuo scopo di prevenzione, proseguiranno nei prossimi giorni.