Asp di Siracusa, in piazza Santa Lucia screening oncologici

Domenica 6 luglio, dalle ore 9 alle 12, l'ASP di Siracusa sarà presente in piazza Santa Lucia a Siracusa con una postazione dedicata alla promozione della prevenzione oncologica e alla diffusione delle opportunità offerte a favore delle fasce di popolazione più svantaggiate.

L'iniziativa rientra nell'ambito del Programma nazionale "Equità nella Salute" (PNES) 2021-2027, in riferimento alle aree tematiche "Maggiore copertura per gli screening oncologici", "Prendersi cura della salute mentale" e "Il genere al centro della cura".

Nel corso dell'evento, organizzato dalla Direzione sanitaria aziendale, dal Centro gestionale Screening e dai Dipartimenti Salute mentale e Materno Infantile, in collaborazione con l'Assessorato Politiche sociali del Comune di Siracusa, sarà possibile, tra l'altro, ricevere informazioni sui programmi di screening gratuiti per la prevenzione del tumore della mammella, del collo dell'utero e del colon-retto, prenotare mammografie, Pap test e HPV test, ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Personale impegnato nelle progettualità del Programma nazionale, inoltre, distribuirà materiale informativo e fornirà orientamento sui servizi previsti nell'ambito dell'area tematica "Il genere al centro della cura", tra cui la possibilità per le neo-famiglie di usufruire di visite domiciliari da parte di un'ostetrica e di una psicologa e/o assistente sociale a supporto della genitorialità e del benessere psico-fisico.

La giornata sarà arricchita da momenti di intrattenimento musicale, distribuzione di gadget, animazione e attività ludico-ricreative per bambini e un rinfresco offerto ai partecipanti.