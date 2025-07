Assemblea dei Tribunalini a Roma disertata dal Governo, Galazzo: tanta amarezza

Un’assemblea romana dei Tribunali soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria del 2013 ancora una volta snobbata dai rappresentanti del Governo e dai rappresentanti politici del territorio che dovrebbero difendere le ragioni riguardanti il ripristino dei Tribunali siciliani soppressi di Modica, Mistretta e Nicosia. Ancora una volta, la delusione e la rabbia di chi, da oltre dieci anni, si batte per la cosìddetta “Giustizia di prossimità”, sollecitata dall’Europa e ignorata da coloro che avrebbero dovuto confrontarsi con i Comitati a difesa dei “Tribunalini” ma che, invece, si sono resi latitanti.

L’amarazza è tutta nella relazione dell’avvocato Enzo Galazzo – componente del direttivo dei Comitati nazionali – letta durante l’assemblea. La riportiamo integralmente, anche a beneficio di chi, politici del territorio e rappresentanti del Governo, ha prefefrito disertare l’assemblea.

Sette anni fa, per l’esattezza il 5 luglio 2018, eravamo pure qui, a Roma, per insediare il nostro Comitato che, negli auspici, avrebbe dovuto condurci al ripristino dei nostri Tribunali e alla riconquista della Giustizia di Prossimità.

Conosciamo l’alternarsi degli avvenimenti nel corso di questi anni: tanti gli incontri e le promesse, tanti i sacrifici, tantissime le parole, ben pochi i fatti che hanno cancellato i rari momenti di moderato ottimismo.

E però, nonostante tutto, siamo qui, pur se privi del conforto che i Parlamentari dei nostri territori avrebbero dovuto garantirci, comunque rispettosi dell’impegno assunto che vogliamo portare sino in fondo, al di là del risultato!

*****

Come è noto, con Legge n. 148/2011 è stata conferita delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio al dichiarato fine di realizzare risparmi di spesa e maggiore efficienza di giustizia;

Con D. Leg.vo n. 155/2012, in vigore dal 13.9.2013, è stata data attuazione alla delega e sono stati soppressi trentuno Tribunali, poi ridotti a trenta, in uno alle relative Procure;

A quasi dodici anni dalla soppressione e dagli accorpamenti non è stata conseguita alcuna delle finalità programmate, tutte clamorosamente fallite con produzione di sprechi di risorse pubbliche e minore efficienza di giustizia; e però nel frattempo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 12/2014 del 15 gennaio 2014, senza infingimenti auspicata dall’allora Presidente Napolitano (componenti, tra gli altri, l’ex Ministro della Giustizia Cartabia e l’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) dichiarava la inammissibilità della richiesta di referendum abrogativo presentata da nove Consigli regionali poiché attinente a legge ordinaria la cui vigenza sarebbe stata indispensabile per assicurare la continuità degli organi costituzionali laddove fosse stata puramente abrogata, così provocando un vuoto normativo.

Quasi che il legislatore non avrebbe potuto avvalersi di strumenti idonei per sopperire al temuto “vuoto” per contro aggravato dagli ulteriori sprechi di spesa e da più grave inefficienza di giustizia!

Nel marzo del 2019, nel corso di un incontro al Ministero, il Ministro della Giustizia dell’epoca si impegnò ad avviare il problema a soluzione. Epperò poi proponeva, anziché il ripristino degli Uffici soppressi, la istituzione di “Uffici di Prossimità” assolutamente inutili oltre che inidonei rispetto agli obiettivi dati. Una svista pari a quella in cui successivamente il Ministro incorreva allorchè azzardava la differenza tra reati colposi e reati dolosi!

*****

L’attuale Governo ha dichiarato, sin dal suo insediamento, di voler lavorare su un progetto di ridefinizione della Geografia giudiziaria;

Il Sottosegretario alla Giustizia On.le Andrea Delmastro, nei momenti appena successivi al suo insediamento al Ministero, in una intervista a “La Stampa” ebbe a dichiarare: “La revisione della geografia giudiziaria è stata un fallimento; non ha garantito la celerità dei giudizi che prometteva. La celerità si garantisce, al contrario, con il ritorno ad una giustizia di prossimità”. E a conferma, nel corso di un incontro al Ministero in data 22.2.2023 appena precedente all’altro del 25.2.2023 tenutosi a Vigevano, e di altro ancora in questi stessi locali del 16.6.2023, ha ribadito tale convincimento precisando però che gli auspicati ripristini sarebbero stati attuati solo nel rispetto di stringenti indicazioni, segnatamente nella individuazione di circondari più ampi di quelli soppressi;

I Comitati territoriali si sono mossi in tale ottica, hanno acquisito l’adesione formale delle rappresentanze istituzionali dei Comuni deputati a definire più ampi circondari nonché le proposte di Legge/Voto approvate dalle varie Assemblee regionali, ed hanno inoltrato i loro progetti alla competente Commissione Giustizia costituita in Senato; a tale ultimo riguardo mi sia consentito segnalare la Legge dell’Assemblea Regionale Siciliana del 6/3/2024 alla quale la Commissione Giustizia al Senato non ha ritenuto di riservare la benché minima attenzione!

-Nel corso di un ultimo incontro del 26 novembre 2024, tenutosi al Ministero, il Sottosegretario è tornato a dichiarare ai componenti del Direttivo la volontà del Governo di procedere al ripristino, e però con modalità diverse rispetto a quelle ripetutamente enunciate; segnatamente ha dichiarato che sarebbero stati confermati intanto, in via definitiva, i quattro Tribunali abruzzesi interessati da fenomeni sismici e ripetutamente in proroga, per poi procedere al ripristino di altri tre Tribunali: uno al nord, uno al centro ed uno al sud, accantonando i principi enunciati nel corso dei tre precedenti incontri.

*****

Sorpresi, anzi sconvolti, abbiamo osservato che tali diverse modalità soffrirebbero di scelte discrezionali ben diverse da quelle, oggettive, in precedenza dettate, per le quali ciascun Comitato territoriale s’era speso per illustrare a quanti ne fossero interessati i propri progetti di ampliamento e per ottenerne gli atti di adesione.

Abbiamo rilevato che tale diverso orientamento, se confermato, sarebbe stato frustante per quanti si erano spesi, sui territori, per il conseguimento di obiettivi di Giustizia di Prossimità, sarebbe ricaduto a tutto danno della credibilità delle Istituzioni, avrebbe negato al cittadino il diritto di accedere al servizio Giustizia e l’avrebbe indotto a rinunciarvi ovvero a farsi giustizia da sè come sin troppe volte apprendiamo dai media. Ai nostri rilievi il Sottosegretario tentava di addolcire la pillola e replicava sostenendo che il Disegno di legge governativo avrebbe contenuto una delega che avrebbe consentito al Parlamento, in un arco di tempo determinato, di estendere il ripristino ad altri Tribunali. Quasi che l’ipotetico arco temporale non possa essere vanificato dall’inutile decorso temporale.

Intanto, nelle more della ipotizzata delega, il numero dei Tribunali “prescelti” sarebbe già stato portato da tre a quattro, nel rispetto degli inveterati criteri del mai abrogato manuale “Cencelli” ed il Ministero avrebbe comunicato al Presidente del Tribunale di Ragusa che i locali, già sede del Tribunale di Modica, possono essere destinati a pubblici uffici! Tale autorizzazione si contrappone fisicamente agli obiettivi di ripristino e se ne chiede intanto la immediata sospensione.

Segnalo, quanto ai fenomeni sismici, che anteporrebbero le ragioni dei Tribunali abruzzesi ad ogni altra, che tali eventi non sono esclusivi di quelle aree, ma riguardano l’intero territorio nazionale. Al contempo nessuna attenzione viene riservata a Comunità collocate in aree interne, servite da viabilità a dir poco incerta (penso ai Comuni di Nicosia e di Mistretta – quest’ultimo sciolto per mafia nel 2019 e successivamente commissariato) abbandonate a gravi illeciti in violazione di quanto previsto dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007.

*****

In conclusione:

Giorni fa abbiamo vissuto l’ennesima delusione: i Sottosegretari alla Giustizia, on.li Delmastro ed Ostellari hanno comunicato la loro indisponibilità a partecipare: loro, qui a Roma, a conoscenza da tempo di questo incontro, senza rispetto per chi si è attivato a presenziare muovendo da ogni parte d’Italia - subendo la pedanteria di personale aeroportuale che ha negato l’imbarco per un ritardo di pochissimi minuti - non hanno potuto organizzare mezz’ora per noi!

Confesso di provare un profondo senso di frustrazione dovendo temere che sette anni di incessante lavoro, di sacrifici e di aspettative possano precipitare nel nulla.

Credo che l’Assemblea debba rivolgere un pressante invito al Sottosegretario alla Giustizia On.le Delmastro perché siano ancora sottoposti al Governo i criteri di ripristino dei trenta tribunali soppressi come enunciati in occasione dei ripetuti incontri.

Credo infine che, in mancanza, il Sottosegretario Delmastro debba trarre le conclusioni dalle sue inadempienze e debba valutare le sue

DIMISSIONI

Quanto a noi, che per anni abbiamo lottato per conseguire gli obiettivi fissati dal Comitato, concordo sulla necessità di procedere ad una riprogrammazione e alla individuazione di canali istituzionali che consentano l’adozione dell’auspicato provvedimento nella cui direzione, e sino al 26 novembre 2024, sembrava si marciasse.

Quanto a me, vivo questa battaglia, da Modica, dal 13 settembre 2013 e in seno a questo Comitato dal 5 luglio 2018. Ci ho creduto, come tutti voi, ci sono pure invecchiato. Sarà’ bene però che altri, più bravi e più forti, vengano ora fuori dal letargo, sollecitino i loro rappresentanti istituzionali di riferimento – sempre assenti, salve rarissime eccezioni - raccolgano il nostro testimone, percorrano gli ultimi metri e realizzino il sogno che è ad un passo anche se c’è ancora tanto lavoro da fare.