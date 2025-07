Calcio, si separano le strade tra il Modica e il direttore sportivo Marcello Pitino

La società Modica Calcio ha comunicato l'interruzione dei rapporti professionali con il direttore sportivo Marcello Pitino. "Si conclude oggi un capitolo importante del nostro percorso sportivo - afferma una nota del Modica Calcio-. A Marcello Pitino va il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità, la dedizione e la passione dimostrate nel corso della stagione. Il suo lavoro ha contribuito in maniera significativa alla crescita della nostra società. Una promozione sfiorata e un percorso che ci ha condotti fino alla finale nazionale dei play-off, traguardo che rimarrà tra i momenti più intensi dell’annata appena conclusa. Con rispetto e riconoscenza, auguriamo i migliori successi per il futuro, professionale e personale".