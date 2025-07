Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno eseguito un provvedimento di allontanamento dal Territorio Nazionale, emesso dal Prefetto di Siracusa, nei confronti di un cittadino comunitario di 30 anni accompagnato alla frontiera.

L’uomo, che è stato scarcerato per fine pena ed annovera precedenti penali per numerosi reati, è stato rimpatriato.