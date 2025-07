Controlli anticrimine ad Augusta, alla guida col telefonino: sanzioni

Continuano, in tutta la provincia, i servizi straordinari di controllo del territorio rafforzati, su disposizione del Questore di Siracusa, in occasione del periodo estivo.

Nella serata di ieri e nella mattinata odierna, tali servizi si sono concentrati nel territorio di Augusta dove, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, coadiuvati dalla Polizia Locale, hanno, nel complesso, identificato 145 persone e controllato 48 veicoli.

Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme stradali e, a tal proposito, sono state elevate numerose sanzioni amministrative per utilizzo del cellulare durante la guida, per guida senza l’utilizzo del casco protettivo e per omessa revisione del mezzo.

Tali servizi, che rivestono un precipuo scopo di prevenzione, proseguiranno nei prossimi giorni in tutta provincia aretusea.