Modica Calcio, si chiude il capitolo Ferrara sulla panchina rossoblù: ora si attende l'annuncio di Raciti

Si chiude il percorso di Pasquale Ferrara e del suo vice Francesco Tudisco sulla panchina del Modica Calcio. Per la società rossoblù, si chiude un'altra pagina della storia recente dopo la separazione dal direttore sportivo, Marcello Pitino. La stagione appena conclusa si porta ancora in eredità la sconfitta nella finale di ritorno dei play off con la Real Normanna di Aversa e l'amarezza per una gara troppo carica di tensioni e di condizionamenti. Ma la stagione - come recita una nota del Modica Calcio - è stata intensa, affrontata con impegno e sacrificio, in cui non sono mai mancati il lavoro sul campo e la cura per ogni dettaglio. "A entrambi va il nostro grazie per la dedizione e la serietà dimostrata ogni giorno. Vi auguriamo il meglio per le vostre prossime sfide", afferma la società rossoblù. Adesso si attende la comunicazione ufficiale del nuovo allenatore che dovrebbe essere, salvo sorprese, Filippo Raciti.

Nella foto, Tudisco (a sinistra) e Ferrara.