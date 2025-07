Siracusa, tre persone segnalate in Prefettura per uso di stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto a Ortigia, hanno denunciato in stato di libertà due persone, segnalato tre uomini alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, effettuato controlli alla circolazione stradale, verificato il rispetto delle prescrizioni a carico di decine di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e altre misure limitative della libertà personale ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Due persone sono state denunciate in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere: un 33enne, originario del Burkina Faso e senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati in materia di armi, poiché trovato in possesso di un bastone che portava senza giustificato motivo mettendo paura ai passanti; un 44enne, con precedenti penali in materia di stupefacenti, che nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 24 cm.

Tre persone, di età compresa tra i 17 e i 39 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di hashish per uso personale.

Sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per oltre 13mila euro, 8 veicoli sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo e 6 documenti di circolazione sono stati ritirati.