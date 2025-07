Incendio alla Ecomac di Augusta, nube di fumo nero visibile fino a Siracusa

Un incendio e' scoppiato in un locale di un impianto di trattamento di rifiuti nel territorio di Augusta, nel Siracusano. Si tratta della Ecomac, due anni fa colpita da un altro rogo; in fiamme e' andato del materiale plastico, creando una grossa nube ben visibile anche a Siracusa. Al lavoro e squadre ldei vigili del fuoco; in allerta le Protezioni civili di Augusta, Melilli e Priolo e Solarino che consigliano ai cittadini di chiudere le finestre per evitare di inalare le sostanze nocive. Anche il sindaco di Floridia, Marco Carianni ha fatto un appello aisuoi concittadini. tenete le tapparelle delle vostre abitazioni chiuse.

"L'incendio è sotto controllo ma ancora in corso", spiegano dal Comune di Augusta, raccomandando ai cittadini delle zone limitrofe e coinvolte dai fumi di "restare al chiuso". Sul posto, nella zona di San Cusumano, anche il personale dell'Arpa per verificare l'emissione di eventuali sostanze inquinanti nell'aria. Già nell'agosto del 2022 nello stesso impianto era divampato un incendio. "Sono molto arrabbiato - dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare -, non è immaginabile che nella stessa azienda si possano verificare due eventi simili in così breve tempo. C'è qualcosa che non sta funzionando. Adesso occorre mettere in campo tutte le forze per domare l'incendio, ma non finirà così. Ho chiesto ad Arpa una relazione dettagliata, non è concepibile quello che è accaduto".

"Grave incendio allo stabilmento Ecomac nel Siracusano. La prefettura sta gestendo e valutando la situazione e gli sviluppi.

In attesa di conoscere di più sulle origini e le dinamiche, occorre far luce su tutta la rete di prevenzione e gestione incendi nella zona industriale. Per questo, con le altre forze di opposizione, depositerò una interrogazione urgente ai ministri competenti sui temi del monitoraggio, prevenzione e messa in sicurezza. La mia vicinanza alle popolazioni interessate e la piena disponibilità di collaborazione ai Sindaci". Lo dice il senatore Pd, Antonio Nicita.

(fotoservizio di Michele Iemmolo)