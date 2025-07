Due chili di droga in casa, preso a Campobello di Mazara

I carabinieri della stazione di Campobello di Mazara (Trapani) hanno arrestato un 40enne del luogo per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato circa 250 grammi di cocaina, 7 grammi di marijuana e quasi 2 chili di hashish nascosti in varie parti dell'appartamento e della soffitta. Per lo stesso reato è stato denunciato un 40enne mazarese che al momento della perquisizione si trovava all'interno della casa. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina conta soldi. Dopo la convalida dell'arresto il 40enne è stato condotto in carcere.