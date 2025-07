Leoluca Orlando: "Bisogna cacciare al più presto il governo siciliano"

"Un governo regionale che è arrogante in Sicilia e subalterno a Roma, è un governo che bisogna cacciare al più presto perché sta inquinando la vita politica della nostra regione. Basta pensare alle tante inchieste giudiziarie che riguardano i vertici di questa maggioranza. Non commento le azioni giudiziarie, ma i fatti che emergono, dimostrano la rete di clientele, di favoritismi, di corruzione che sicuramente spinge tutti noi a chiedere le dimissioni e comunque ad augurarci che più presto l'Italia si liberi di questo governo Schifani che è subalterno anche a realizzare un ponte, inutile monumento, una mortificazione per i siciliani, e nulla dice sull'utilizzo delle basi militari in Sicilia a fine di guerra offensiva da parte di altre potenze straniere". Così l'europarlamentare Leoluca Orlando, a margine dell'Assemblea regionale di Europa verde Sicilia a Palermo. Presenti, tra gli altri, Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde, ed il consigliere comunale Fabio Giambrone.