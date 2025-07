Bagnanti della cosìddetta spiaggia 22 del litorale di Scoglitti in apprensione per la presenza di alcuni cani randagi che minacciano la tranquillità, soprattutto, dei bambini. Appello alle autorità competenti perché si prendano i provvedimenti necessari per ridare tranquillità a chi frequenta il litorale vittoriese di Scoglitti.

(Foto Franco Assenza)