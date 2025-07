Modica, il professore Prodi alla presentazione del libro di Concita De Gregorio

Piacevole sorpresa per il numeroso pubblico che, venerdì sera, ha assistito, nell'atrio del Palazzo comunale di Modica, alla presentazione del libro di Concita De Gregorio "Di madre in figlia". All'appuntamento culturale della rassegna "Scenari" ha, infatti, assistito anche l’ex premier italiano ed ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, che sarà protagonista della serata di domenica, sulla scalinata di San Giorgio, insieme a Paolo Magri, per la presentazione del libro "Il dovere della speranza". Al termine della serata dedicata a Concita De Gregorio, il professore Prodi si è concesso a qualche selfie e, con molta cordialità, ha accettato di farsi fotografare insieme a tanti suoi estimatori. Il fine settimana di Prodi è stato anche dedicato a qualche ora in spiaggia, a Marina di Modica.