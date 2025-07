La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi un avviso valido dalla mezzanotte del 6 luglio e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo è previsto, anche per la giornata di domani, un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso). Previste temperature massime percepite di 35 gradi centigradi. Il rischio incendi previsto per domani è di pericolosità media.