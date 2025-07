Sono in corso le operazioni di trasferimento degli ambulatori del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Gravina di Catania, che da lunedì 7 luglio saranno pienamente operativi nella nuova sede di Via Dante Alighieri, a Valverde.

Il trasloco è stato programmato nel weekend proprio per ridurre i disagi agli utenti e garantire la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari essenziali.