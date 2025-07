Schlein: ritirato ufficialmente emendamento su pedaggi

"Siamo riusciti a ottenere pochi minuti fa il ritiro ufficiale dell'emendamento con cui il Governo ha provato ad istituire la nuova Tassa Meloni sulle vacanze degli italiani.

L'indecente scaricabarile di queste ore tra le forze di maggioranza che solo ieri lo avevano depositato tutte insieme non ci interessa.

Quello che chiediamo ora è che Giorgia Meloni si impegni a non presentare più l'aumento dei pedaggi per gli italiani nemmeno sotto altre forme, anche nei prossimi provvedimenti. E se ci riproveranno, li fermeremo di nuovo": Così la segretaria del Pd Elly Schlein.