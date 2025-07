Scatta allarme incendio su volo Ryanair per Maiorca: feriti lievi

Panico per un allarme incendio a bordo di un aereo della compagnia Ryanair mentre si trovava mezz'ora dopo la mezzanotte su una delle piste dell'aeroporto di Palma di Maiorca, alle Baleari.

Almeno 18 passeggeri sono rimasti feriti in maniera lieve e di questi sei sono stati trasferiti in ospedale, secondo fonti dei servizi di soccorso anticipate dalla stampa locale, Cronica Balear.

"Il volo da Palma a Manchester ha interrotto il decollo a causa di un falso allarme incendio segnalato da una spia luminosa. I passeggeri sono stati evacuati utilizzando gli scivoli gonfiabili e sono stati riportati al terminal. Durante l'evacuazione, un numero ristretto di passeggeri ha riportato lievi ferite (distorsioni alla caviglia, ecc.) e l'equipaggio ha richiesto assistenza medica immediata". E' quanto spiega Ryanair sul Boeing 737 della compagnia irlandese che non è riuscito a partire ieri sera dall'isola delle Baleari. "Per ridurre al minimo i disagi ai passeggeri, abbiamo rapidamente organizzato un aeromobile sostitutivo per operare questo volo, che è partito da Palma alle 7:05 di questa mattina. Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri coinvolti per qualsiasi inconveniente causato".

Sul luogo dell'incidente sono state fatte convergere due ambulanze per il supporto vitale avanzato, altre due di supporti vitale di base e numerose squadre di vigili del fuoco e agenti della guardia civile.