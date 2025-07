Animazione per i bambini e musica per i grandi alla 'Sagra' di Solarino

A meno di una settimana della seconda edizione della 'Sagra dei crastuna', è stato definito il programma definitivo che vedrà musica e degustazioni dall'11 al 13 luglio nella splendida cornice di piazza del Plebiscito a Solarino. Saranno 70 gli stand enogastronomici e di artigianato locale che hanno risposto all'appello degli organizzatori. La kermesse si apre l'11 luglio con uno spazio dedicato ai bambini. Un'area con i gonfiabili, zuccherofilato e truccabimbi. Alle 20 saliranno sul palco i piccoli cantanti di'The Voice Kids 2024' mentre alle 21,30 il concerto dei 'Sanremo è sempre Sanremo'. Il giorno dopo si ricomincia con i giochi per i più piccoli, aspettando il concerto alle 21 di Loredana Errore. Nella giornata clou (13 luglio) si comincerà al mattino. Alle 10 apertura degli stand e le giostrine per i bambini. Poi alle 20, Live 'Classe '58 anticiperà il concerto di Povia con 'Viva la festa tour'. Si andrà avanti fino a notte tarda con dj set Lorenzo Schembri from Vinyl Area. La conduzione degli spettacoli è stata affidata a Maria Finocchiaro.