Le associazioni di Rosolini si mobilitano per gli eventi dell'Estate 2025

"Sarà un’estate da vivere insieme, all’insegna della condivisione e bellezza del nostro territorio". A dirlo è l'assessora allo Spettacolo del Comune di Rosolini, Luigia Di Stefano.

"Voglio fare i complimenti a tutte le associazioni che in questi mesi hanno fatto richiesta per eventi e spettacoli, per la loro collaborazione e il loro entusiasmo:

Avis Rosolini (Beach Soccer), Asd Studio N, Asd Sazio 2, Asd Dancing Star, Asd A Passo di Rumba, Ass. “Il Carrubbo”, Ass. “Padre Pio”, Ass. “Sacro Cuore”,

Asd Scacchistica “Scollo”, Asd Muay Thai. Grazie di cuore a tutti per regalarci serate all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Io come assessora allo Sport, turismo e spettacolo sono a vostra completa disposizione. Siamo in attesa di finanziamenti regionali (il decreto non è stato ancora firmato) per completare il calendario e offrire a tutti un'estate speciale a Rosolini".