Crotone, giornalisti attori in scena per beneficienza

I giornalisti crotonesi tornano sul palcoscenico per un'iniziativa all'insegna del teatro e della solidarietà.

Giovedì 10 luglio, alle ore 21, nella Villa comunale di viale Regina Margherita, andrà in scena la commedia "Torna Pitagora?!", spettacolo scritto da Giacinto Carvelli e diretto da Rodolfo Calaminici.

L'evento è patrocinato dal Comune di Crotone ed è inserito nel cartellone dell'estate crotonese.

Giunta alla terza edizione, l'iniziativa benefica vedrà protagonisti i "giornattori", un gruppo di cronisti locali che per una sera si trasformeranno in attori.

Dopo il successo di "È morto il giornalismo. Viva i giornalisti" (2023) e "Commedia Kriminale: Santi i gghjiesa e diavuli i casa" (2024), anche quest'anno l'obiettivo è nobile: l'intero incasso, infatti, sarà devoluto all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti di Crotone per l'acquisto di tandem destinati a migliorare l'autonomia delle persone non vedenti.

La pièce, surreale e ironica, racconta il ritorno immaginario del filosofo greco Pitagora a Crotone, accompagnato dalla famiglia e deciso a rifondare la sua scuola dopo essere stato, secondo la leggenda, cacciato dalla città. Una missione, sotto l'osservazione celeste dell'Olimpo, che si rivelerà però più complessa del previsto. "Pitagora - ha affermato Giacinto Carvelli - è tornato per prendersi una rivincita e per capire se la città è migliorata da quando l'ha lasciata." Tra personaggi mitologici rivisitati, dialoghi surreali e scene esilaranti, lo spettacolo propone una satira pungente sulla realtà cittadina, mescolando atmosfere da teatro dell'assurdo alla Ionesco con momenti comici che richiamano Eduardo De Filippo. Citazioni teatrali, musicali e cinematografiche arricchiscono il testo, che non si limita a far sorridere ma intende anche stimolare una riflessione collettiva sulla città e sul ruolo attivo che ogni suo abitante dovrebbe assumere.

"Questa attività - ha detto Rodolfo Calaminici - è un vero e proprio atto di volontariato. Le difficoltà non sono mancate, soprattutto per conciliare gli impegni giornalistici del numeroso gruppo di attori. Ma noi le sfide le amiamo e le affrontiamo ogni volta con entusiasmo".