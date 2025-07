Ford Coppola ospite del Magna Graecia Film Festiva

Il regista premio Oscar Francis Ford Coppola, noto per capolavori come Il Padrino, Apocalypse Now e I ragazzi della 56/a strada, lunedì 14 luglio sarà l'ospite d'eccezione di una serata al Supercinema di Soverato (Catanzaro) nell'ambito del Magna Graecia Film Festival ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte.

L'appuntamento, in programma alle 17.30, prevede una conversazione interattiva intitolata "How To Change Our Future" con il regista, che in questa occasione riceverà anche la Colonna d'Oro e la proiezione del film Megalopolis.

ento speciale, reso possibile grazie al lavoro della responsabile delle opere prime internazionali Silvia Bizio, offre ai fan un'opportunità unica di vivere il film, attualmente non disponibile su nessuna piattaforma di streaming, esattamente come lo ha immaginato Coppola.

"Questo è il modo in cui Megalopolis è stato pensato per essere visto: in una grande sala, con un pubblico, e seguito da intense discussioni interattive sul futuro" ha dichiarato Coppola.