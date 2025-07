Modica, l'America di Trump nel libro di Monica Maggioni: dialogo con Paolo Magri

Ancora tutto esaurito, nell’atrio di Palazzo San Domenico di Modica, per il quarto appuntamento di “Scenari”, la rassegna letteraria che sta proponendo personaggi di altissimo livello presentare le loro opere di stringente attualità. Sabato sera è stata la volta di Monica Maggioni, giornalista, inviata di guerra, prima donna a ricoprire la carica di presidente della RAI, docente all’Università del Sacro Cuore di Milano. Ha dialogato con lei un altro nome eccellente, Paolo Magri, presidente del Comitato scientifico dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), docente all’Università Bocconi, componente del Consiglio di amministrazione della LUISS.

Al centro del dialogo, il libro di Monica Maggioni “The Presidents”, analisi lucida ma, anche, allarmante sul sistema politico, economico e sociale dell’America di Trump dove viene eliminato il concetto di democrazia per essere sostituito con quello di azione rapida, guidata da un gruppo coeso e determinante per il futuro globale. A coprire i personaggi di questo sistema una maschera. Quella di Trump.

Domenica, alle 21, sulla scalinata di San Giorgio, quinto appuntamento con Scenari. L’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea, Romano Prodi, dialogherà con Paolo Magri sul libro di Prodi “Il dovere della speranza”.

Un rilievo di natura organizzativa che potrà servire per i prossimi appuntamenti nell'atrio di Palazzo di Città: visto il gradimento degli appuntamenti, sarebbe opportuno che il Comune mettesse a disposizione un numero sufficiente di sedie, in modo da evitare le "forniture" improvvisate dai bar della zona ed evitare di disturbare l'appuntamento.