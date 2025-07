Sequestrati tre tonni non tracciati a 'Baia Dorica' a Scoglitti

Questa mattina il personale della Capitaneria di Porto congiuntamente con i Carabinieri di Scoglitti hanno proceduto al sequestro di tre esemplari di tonno rosso, pescati illegalmente e senza la necessaria documentazione. Dopo un controllo effettuato nel tratto di zona “baia Dorica” nel comune di Scoglitti, due persone sono state fermate a bordo della propria autovettura intente a caricare gli esemplari di tonno da poco scaricati in spiaggia da un’imbarcazione che è riuscita a prendere il largo. Nei confronti dei due uomini fermati, è stato elevato un verbale amministrativo di 1333,33 euro. Tutto il pescato è stato sequestrato, per un totale circa 90 chilogrammi. Il tonno sequestrato, dopo gli accertamenti sanitari da parte del personale medico veterinario dell'Asp di Ragusa, è stato depositato presso le celle frigo del mercato ittico di Scoglitti e consegnato al responsabile dello stesso, nell’attesa che vengano concluse le pratiche per la distruzione.