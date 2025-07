Cartellone dell'Estate a Santa Croce Camerina con pochi soldi

E’ ufficiale il programma “Eventi d’estate 2025”, che fino alla fine di agosto accompagnerà residenti, villeggianti e turisti con spettacoli, cultura, musica, danza, e ancora cinema, teatro e sport. Un calendario ricchissimo di eventi in grado di coniugare un'offerta variegata tra musica, spettacolo, cultura, teatro ed enogastronomia. Come ogni anno tantissime occasioni di svago, di approfondimento e di divertimento per tutti i gusti e per tutte le età. Tornano gli appuntamenti consolidati, che in questi anni hanno avuto grande successo, come la Notte italiana dell’Avis, Libri d’Amare, Beer Fest, Calici sotto le Stelle, la rassegna Teatro Mare, il Carnevale estivo. “Inoltre, in occasione della nascita del maestro Andrea Camilleri abbiamo voluto predisporre una serie di eventi ad hoc per omaggiare una figura che per i nostri luoghi, e per Punta Secca in particolare, ha avuto grande importanza, com’è appunto il “papà” del Commissario Montalbano”, ricorda il sindaco di Santa Croce Camerina Peppe Dimartino. “Il cartellone è stato realizzato con costi irrisori per le casse comunali grazie a progettualità condivise, agli sponsor e ai fondi dell'Ars, degli Assessorati Regionali agli Enti Locali, ai Beni culturali, alla Famiglia ed all’Agricoltura”. Il programma è presente nelle pagine social del Comune Santa Croce Camerina e nel sito internet istituzionale.