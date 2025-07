Scomparso a Caltanissetta, trovato cadavere in una scarpata a Sutera

Tragico epilogo nella scomparsa di Frederic Heyden, 49 anni, cittadino belga ma residente a Caltanissetta, che aveva fatto perdere le proprie tracce ai primi di luglio con la sua moto, mentre era in villeggiatura con amici.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, il corpo senza vita dell'uomo sarebbe stato rinvenuto in fondo a un scarpata nella zona di Sutera, con la sua moto Royal Enfield. Sarà importante capire com'è precipitato in quella scarpata, se è stato un fatto accidentale oppure se possono esserci stati altri mezzi coinvolti che non hanno prestato soccorso. Gli accertamenti stabiliranno anche se l'uomo è morto sul colpo o successivamente alla caduta.