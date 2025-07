Palermo, controlli interforze alla Vucciria: tre accessi ispettivi

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza di Palermo, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito, in questo week end, una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi. Sono stati effettuati anche controlli amministrativi funzionali al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori. A tal proposito sono stati effettuati accessi ispettivi in 3 esercizi commerciali, ove non sono state riscontrate irregolarità. Nel corso di tutti i servizi approntati sono state identificate 160 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, controllati 30 veicoli ed elevate 3 sanzioni al C.d.S., 1 patente di guida ritirata. Sequestrati, inoltre, a carico di ignoti, 8 involucri di sostanza stupefacente, rinvenuti sul manto stradale nel corso delle suddette attività