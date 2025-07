Asp di Palermo, sicurezza alimentare importante col gran caldo

sL'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature impongono maggiore attenzione alla sicurezza alimentare.

Con il caldo torrido cresce il rischio che gli alimenti deperibili si deteriorino più facilmente, aprendo la strada a contaminazioni microbiologiche e potenziali intossicazioni alimentari.

L'Asp di Palermo ha intensificato i controlli sul territorio, soprattutto nei punti vendita e nelle aree di produzione, per garantire che gli alimenti siano conservati correttamente e che venga rispettata la catena del freddo. I controlli, condotti dai servizi del dipartimento di prevenzione medico e del dipartimento veterinario, sono programmati, in sinergia con le forze dell'ordine, anche in orario serale.

"L'aumento delle temperature facilita la proliferazione di batteri e germi - spiega Domenico Mirabile, direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asp di Palermo - i primi segnali di deterioramento sono i cambiamenti nell'aspetto, nel colore, nell'odore e nella consistenza del cibo. Ma spesso il rischio non è visibile: anche un alimento apparentemente integro può rappresentare un pericolo per la salute se è stato conservato male".

Non basta il lavoro degli ispettori: la sicurezza alimentare inizia anche dal comportamento responsabile dei cittadini.

Quando si fa la spesa, è buona norma prelevare i cibi refrigerati o surgelati solo alla fine del giro tra gli scaffali e conservarli in borse termiche, specie se il tragitto per tornare a casa è lungo. È fondamentale non lasciare mai i prodotti in auto sotto il sole, dove si possono raggiungere anche 50 gradi. Appena rientrati a casa, i cibi vanno riposti subito nel frigorifero o nel congelatore. E anche la fase dello scongelamento merita attenzione: mai farlo a temperatura ambiente, ma sempre nel frigorifero per evitare contaminazioni.

L'Asp ricorda, inoltre, che in estate è altrettanto importante adottare uno stile alimentare sano e adeguato. Bere tanta acqua, anche se non si ha sete, è il primo gesto per proteggersi dal caldo. È bene limitare bevande zuccherate e alcolici, e prediligere cibi leggeri e ricchi di liquidi come frutta, verdura, yogurt, pesce, legumi e carni bianche. Anche il sale va consumato con moderazione, preferendo quello iodato.

"Un'alimentazione corretta è un alleato prezioso per la salute, soprattutto nelle giornate afose - conclude Mirabile - mangiare bene e conservare correttamente il cibo è il modo più semplice ed efficace per prevenire i rischi legati al caldo".

La campagna dell'Asp di Palermo sulla sicurezza alimentare proseguirà per tutta la stagione estiva, con controlli mirati, azioni di prevenzione e attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.