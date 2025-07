Il rogo alla Ecomac di Augusta, silenzi sulla qualità dell'aria

L'incendio che il 5 luglio, ha colpito l’impianto Ecomac Smaltimenti nella zona industriale di Augusta ha scatenato una vera e propria emergenza ambientale, con una nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. L’impianto, specializzato nel trattamento di rifiuti plastici, ha sollevato preoccupazioni immediate tra i residenti di Augusta, Priolo Gargallo , Solarino ,Floridia e Siracusa. Le autorità locali sono intervenute prontamente con ordinanze di “rifugio al chiuso”, invitando la popolazione a rimanere in casa, chiudere porte e finestre e spegnere gli impianti di climatizzazione. Tuttavia, a oltre 24 ore dall’evento, mancano ancora i dati ufficiali sulla qualità dell’aria , in particolare da parte di ARPA Sicilia, l’ente preposto al monitoraggio ambientale. L’assenza di informazioni puntuali e trasparenti ha generato malcontento tra i cittadini, alimentando ansia e sfiducia verso le istituzioni . “In situazioni di questo tipo , la trasparenza e la tempestività nella comunicazione sono diritti fondamentali. Le sole raccomandazioni generiche non bastano.” Le richieste rivolte alle autorità sono chiare: pubblicazione immediata e costante dei dati ambientali rilevati; uso di canali informativi unificati e facilmente accessibili; istruzioni dettagliate per soggetti fragili, famiglie con bambini e lavoratori esposti; garanzia di monitoraggio continuo dell’inquinamento e aggiornamenti pubblici regolari. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze ambientali in Sicilia e sulla necessità di un protocollo di comunicazione efficace e coordinato . In un contesto già fragile per la presenza di numerosi impianti industriali, gli abitanti del comprensorio chiedono maggiore tutela, chiarezza e responsabilità da parte di chi governa il territorio. “La salute pubblica deve venire prima di tutto” – ribadiscono le realtà locali – “e ogni ritardo nella trasmissione delle informazioni può compromettere gravemente la sicurezza delle persone.”​ Mentre le indagini sulle cause dell’incendio sono in corso, resta alta l’attenzione sulla qualità dell’aria e sulle possibili ricadute sanitarie ed ecologiche dell’accaduto.

Salvo Mancarella