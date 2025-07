Agrigento: incidente stradale sulla ss410 a Naro, un morto e 4 feriti

Una persona è deceduta e altre quattro sono ferite a seguito di un incidente stradale tra due vetture avvenuto sulla strada statale 410 Dir "Di Naro", al km 3,450 in localit

Naro (Agrigento). A causa dell'incidente stradale, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni la strada statale 410. Tra Altofonte e Giacalone è stata istituita la viabilità alternativa, in direzione Palermo SP 20 ed SS186, e in direzione Sciacca SS186 ed SP20. Il personale di Anas e le forze dell'Ordine sono sul posto per la gestione dell'evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.