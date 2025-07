Alluvione in Texas: nei campi scout strage senza fine, 80 morti

Le piogge non si fermano e nemmeno la conta dei morti. Le vittime nell’ultimo accertamento confermato dal governatore del Texas Abbott sono salite a 80, di cui 28 minorenni. Numeri che lasciano ben poco spazio alle interpretazioni, e così nella mattinata americana il presidente degli Stati Uniti ha proclamato la Dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, "per garantire che i nostri coraggiosi soccorritori ricevano immediatamente le risorse di cui hanno bisogno". Lo stato, difatti, è in ginocchio. Si continuano a rimuovere macerie e rimane di qualche centinaio l’elenco dei dispersi. Quando le acque del fiume assassino Guadalupe nei dintorni della citta di Kerr alle porte di St. Antoniosi ritirano, si contano solo cadaveri. Non ci sono ancora tracce delle 27 bambine ospiti del campeggio femminile di Mystic scomparse nel nulla insieme alle loro tende.