Ispica, a Palazzo Bruno si presenta il giallo di Valentina Raffa "Assurdo ma vero"

Sarà l’atrio di Palazzo Bruno di Belmonte, a Ispica, a fare da scenario alla presentazione del libro “Assurdo ma vero” (bookabook editore) della giornalista Valentina Raffa, sabato 12 luglio, alle 21. Per l’occasione l’autrice dialogherà con il giornalista Ercole Rocchetti, inviato de La Vita in diretta. Interverranno il sindaco, On. Innocenzo Leontini, e gli ospiti della serata: il Colonnello Carmine Rosciano, comandante provinciale Carabinieri Ragusa, e il Questore di Ragusa, Marco Giambra.

Il libro, giallo thriller ambientato in Sicilia, precisamente nel Ragusano, funge anche da promozione del territorio sia grazie alle descrizioni degli splendidi litorali dorati e delle campagne assolate, sia per i siparietti gastronomici in cui vi sono prodotti tipici come il cioccolato di Modica, le teste di turco, i cannoli, le focacce, ecc.

Ogni copia del libro sarà accompagnata da una tavoletta di cioccolato di Modica con incarto speciale con la copertina del libro. È un’iniziativa del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica che seguirà il libro nelle varie presentazioni. “Assurdo ma vero” è anche legato alla solidarietà in favore degli animali, cui andrà una parte del provento finale in accordo con la Lav che indicherà le necessità del momento.

Vent’anni fa, Maria Teresa Maggio è scomparsa nel nulla. Oggi, la piccola Anna Petralia viene trovata morta in circostanze misteriose. Due storie lontane nel tempo e nello spazio, ma legate da un filo invisibile che solo Angel Messina, giornalista razionale e scettica, può seguire...

Valentina Raffa è nata a Ragusa nel 1977. Giornalista e scrittrice, vive a Modica. È laureata con lode in Lettere moderne presso l’Università di Catania. Suoi articoli sono apparsi su “il Giornale”, con cui collabora dal 2013, “Panorama” e “La Sicilia”. Appassionata di gialli, gotici, letteratura ottocentesca e classica, è tra le otto firme de “il Giornale” che hanno curato “Immigrazione SpA” e un suo racconto è presente ne “I gatti del Mistero” (Mursia).