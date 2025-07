Catania, pescatore subacqueo in Rianimazione all'Ospedale San Marco

Un pescatore subacqueo intorno ai 60 anni è ricoverato in gravi condizioni al Reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale San Marco di Catania dopo essere giunto lì a causa di alcune ferite alla testa riportate dopo una battuta di pesca nei pressi dell'oasi del Simeto a Catania. L'uomo è giunto in ospedale sabato e ha avuto un'emorragia cerebrale, mentre gli agenti della Questura di Catania stanno indagando sull'origine delle ferite e non si esclude che siano stati alcuni colpi di fucile che lo abbiano colpito accidentalmente. La Polizia Giudiziaria ha trasferito tutte le informazioni necessarie alla Procura della Repubblica del capoluogo etneo.