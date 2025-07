Modica, fino al 31 agosto alla Galleria Sacca la mostra "Superfresh"

È stata inaugurata, sotto gli occhi attenti e curiosi di una buona cornice di pubblico e amanti dell’arte, la mostra "SUPERFRESH, l’arte della Generazione Z" promossa dalla Galleria SACCA e curata da Giovanni Scucces. Un progetto voluto per offrire uno sguardo sulle più recenti tendenze artistiche di alcuni giovani nati dalla seconda metà degli anni '90 in poi. Dieci artisti, tutti sotto i trent’anni, che si distinguono per qualità e innovazione del proprio lavoro: Calogero Arcidiacono (1998, Catania / San Teodoro - ME), Miriam Auteri (1999, Caltagirone – CT / Palagonia - CT), Paolo Caldarella (2000, Siracusa), Arianna De Stefani (1996, Crema - CR), Lorenzo Gnata (1997, Biella / Cossato - BI), Sergio La Barbera (1997, Palermo), Alice Mattia (2000, Catania), Silvia Muscolino (1998, Catania / S. Teresa di Riva - ME), Roberto Orlando (1996, Palermo), Sofia Villa (1999, Modica – RG / Empoli - FI). Superfresh vuole proporsi come un’istantanea della scena artistica emergente under 30. Una mostra voluta per accendere i riflettori su alcuni giovani e promettenti artisti del panorama contemporaneo italiano.

La mostra, con ingresso libero, potrà essere visitata nei locali della Galleria Sacca, a Modica Sorda, in via Sacro Cuore 169/A dal martedì al sabato fino al 31 agosto. Gli attuali orari di apertura sono dalle ore 16.30 alle 19.30 più le mattine di martedì, mercoledì e venerdì ore 10.30 – 12.30. Gli orari nel corso della stagione estiva potranno subire variazioni quindi si consiglia di visitare il sito della galleria per eventuali aggiornamenti. Per appuntamenti e visite guidate contattare la galleria al 3381841981 o a info@sacca.online.