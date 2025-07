Scomparsa a Palermo una 34enne: ultimo avvistamento alla stazione

Non si hanno più notizie di Valentina Berretta, 34 anni, scomparsa da Palermo sabato 5 luglio alle ore 21.15. E' alta 1.66 circa, corportatura robusta e ha gli occhi verdi. L'ultima volta sarebbe stata vista in Via Torino, zona Stazione Centrale. Al momento della scomparsa indossava un vestito lungo floreale a fascia e scarpe da tennis bianche. Chiunque fosse in possesso di informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le autorità competenti.