Incidente stradale a Naro: i carabinieri smentiscono la morte di un'altra persona

I carabinieri hanno smentito la morte di un'altra persona a causa del gravissimo incidente che si è verificato all’alba sulla strada statale 410 nei pressi di Naro, nell'Agrigentino. Tra Altofonte e Giacalone è stata istituita la viabilità alternativa in direzione Palermo. Violentissimo lo scontro nei pressi di una curva: due vetture sono entrate in collisione, con il conseguente ribaltamento di un’auto. Quattro i feriti. Sul posto le Forze dell’Ordine, le quali stanno vagliando ogni dettaglio per un’esatta ricostruzione della dinamica. Presente anche l’Anas, per regolare la viabilità.

(Foto Franco Assenza)