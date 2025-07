Modica, in arrivo il car sharing. Ma servono anche più controlli in centro

E’ in arrivo a Modica il car sharing elettrico, dopo l’introduzione delle bici elettriche. "La nostra Città - afferma la sindaca di Modica, Maria Monisteri - si prepara a compiere un nuovo e importante passo verso una mobilità urbana innovativa, sostenibile e intelligente. Abbiamo presentato ufficialmente il progetto di car sharing elettrico, intervento finanziato per un importo complessivo di 1 milione di euro, che rappresenta un tassello fondamentale nel processo di rivoluzione del sistema dei trasporti locali. E c’è orgoglio nell’annunciare un altro importante traguardo per Modica: un progetto con un investimento di 1 milione di euro a fondo perduto che siamo riusciti ad aggiudicarci grazie a un anno di lavoro intenso e coordinato tra gli assessori Antonio Drago e Tino Antoci. Questo dimostra quanto sia forte e concreto il nostro impegno verso la mobilità sostenibile. Il car sharing elettrico, l’e-bike sharing non sono iniziative isolate ma fanno parte di un’idea di sviluppo compatibile in un disegno ampio e coerente. Basti pensare al successo del trasporto pubblico locale, completamente riorganizzato e potenziato, che ha già dimostrato quanto i cittadini siano pronti a un nuovo modo di muoversi più moderno. Questa visione condivisa, sta trasformando Modica in una città modello, dove innovazione e rispetto per l’ambiente camminano di pari passo".

"Questi interventi - afferma l'assessore al Turismo, Tino Antoci - non sono solo azioni infrastrutturali ma segnali culturali forti: stiamo investendo su un nuovo modo di vivere e visitare la Città. Il car sharing elettrico è pensato per rispondere alle esigenze di chi vive Modica quotidianamente ma anche per offrire un servizio evoluto ai turisti, sempre più attenti alla sostenibilità".

"Questa iniziativa, insieme a quelle già avviate ribadisce l'assessore alla Mobilità, Antonio Drago - dimostra che un cambio di passo a Modica è possibile. Stiamo dimostrando che cambiare mentalità sulla mobilità non solo è necessario, ma è anche realizzabile. In poco tempo siamo riusciti a trasformare un settore completamente fermo in un sistema dinamico, moderno e aperto al futuro. Non è un caso che siano ben tre i progetti ottenuti. L’obiettivo è quello di offrire una città più vivibile, accessibile e capace di guardare con fiducia al futuro"

Buon risultato quello ottenuto con i progetti car sharing e bici elettriche, ma a questo percorso bisogna affiancare anche un'opera di educazione stradale affinché la città smetta di essere ostaggio di motocicli rumorosi e pericolosi, o, peggio ancora, di automobilisti che hanno come passatempo quello di andare su e giù per il Corso Umberto, creando inquinamento sonoro e atmosferico. E l'amministrazione comunale deve trovare un sistema di controllo del centro storico impiegando i pochi vigili urbani rimasti nell'organico della Polizia municipale. Altrimenti il car sharing e le bici elettriche rimarranno solo annunci.