Sferra pugno alla zia e minaccia la madre per i soldi: arrestato ad Adrano

Ha sferrato un pugno in faccia all'anziana zia e ha minacciato, ancora una volta, la madre di 79 anni dopo l'ennesima richiesta di soldi. La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne di Adrano, in quanto ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, tentata estorsione aggravata e lesioni, ferma restando la presunzione di innocenza dell'indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l'uomo si sarebbe presentato in casa della madre, dopo pranzo, già particolarmente esagitato, per chiederle una somma di denaro, con una certa insistenza, già manifestata, peraltro, in altre occasioni. Esasperata dall'atteggiamento vessatorio del figlio, l'anziana non avrebbe più assecondato le sue continue richieste di soldi, anche per cercare di metterlo al riparo da eventuali abusi nella consumazione di alcolici, acquistati, probabilmente, proprio con il denaro ottenuto di volta in volta dai familiari. Al rifiuto della donna, il 43enne sarebbe andato su tutte le furie, rivolgendole pesanti minacce fino al punto di tentare di aggredirla fisicamente.