La Procura di Palermo chiude l'indagine per Amata: l'assessora accusata di corruzione

La Procura di Palermo ha chiuso l'inchiesta per corruzione a carico dell'assessora regionale al turismo Elvira Amata e dell'imprenditrice Marcella Cannariato ,moglie del patron di Sicily by Car Tommaso Dragotto. I pm si apprestano a chiedere il processo per le due donne a cui la Finanza ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine. Cannariato, secondo i pm, in cambio di un finanziamento a una sua fondazione, avrebbe assunto il nipote dell'assessora nella società che dirige, la A&C broker.