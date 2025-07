"A 9 mesi di distanza" dal G7 dell'Agricoltura, secondo i dati di Federalberghi, "il turismo in Sicilia è cresciuto del 15,1%, ma non solo, c'è stata un'onda lunga che ha permesso a molti di conoscere Siracusa e Ortigia. Parliamo, quindi, di positivi anche per il territorio". Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione della presentazione del docufilm "Divinazione Expo".