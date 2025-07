Von der Leyen: "Sfiducia firmata dagli amici di Putin"

"Ci troviamo in un'epoca di conflitto fra la democrazia e dei regimi liberali.

Vediamo le minacce crescenti in arrivo dai partiti estremisti che vogliono polarizzare le nostre società inondandole di disinformazione: c'è ampia evidenza che molti sono sostenuti dai nostri nemici e sostenuti dalla propaganda in Russia e altrove."Ci troviamo in un'epoca di conflitto fra la democrazia e dei regimi liberali. Vediamo le minacce crescenti in arrivo dai partiti estremisti che vogliono polarizzare le nostre società inondandole di disinformazione: c'è ampia evidenza che molti sono sostenuti dai nostri nemici e sostenuti dalla propaganda in Russia e altrove.

Sono movimenti alimentati da cospirazioni e complottismi, che fanno apologia di Putin e basta guardare i firmatari di questa mozione per comprenderlo". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Strasburgo rispondendo alla mozione di censura.