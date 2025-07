Asp di Crotone, potenziato personale sanitario per l'estate

L'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, in vista della stagione estiva e la crescita della popolazione sul territorio e la richiesta di cure, ha rafforzato il personale in servizio per garantire assistenza continua e sicura.

L'Asp, guidata dalla commissaria straordinaria Monica Calamai, ha disposto, con tre delibere pubblicate lo scorso 21 maggio, l'assunzione di personale aggiuntivo a supporto di servizi e Unità operative durante i mesi estivi.

In particolare, riferisce l'Azienda in una nota, sono già operativi 48 infermieri, 28 operatori socio-sanitari e 3 ostetriche, che resteranno in servizio per 4 mesi, così da garantire la continuità dell'assistenza anche durante le ferie del personale di ruolo.

Un'attenzione specifica è stata rivolta al Pronto soccorso, che potrà contare su 12 infermieri e 4 operatori socio-sanitari in più, a fronte del previsto aumento di accessi legato al periodo.

"Fondamentale, nelle attività di programmazione e reclutamento, il lavoro del Dirigente delle professioni sanitarie Salvatore Fuina e dei suoi collaboratori", è scritto in una nota.

"L'incremento del personale sanitario è stato pensato proprio per rispondere alle esigenze del periodo estivo - ha dichiarato Calamai - quando, in un territorio come quello di Crotone e provincia, a forte vocazione turistica, la popolazione aumenta in modo significativo.